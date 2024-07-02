大鴻輝西營盤新盤尚逸首輪即日沽65伙　佔可售單位逾八成

撰文：蔡偉南
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大鴻輝興業旗下西營盤德輔道西單幢盤尚逸DES VOEUX W RESIDENCE，昨日（7月1日）展開首輪銷售共81伙。發展商指出，截至昨日下午六時，成功出售65伙，佔首份及第二份價單合共推出的81伙逾八成，當中一房及兩房單位較佳，兩房單位更全數沽清。

首輪銷售81伙入場單位屬6樓E室，實用面積213平方呎，屬開放式戶，折實價380.9萬元，呎價17,882元。

加推17伙、平均呎價21266元

尚逸在昨日晚上10時45分加推第三份價單，推出17個單位，涉2伙兩房及15伙1房，平均呎價21,266元，計劃周五再作銷售。

較十年前AVA128低10.5%　入場費平5萬

尚逸首批50伙，折實平均呎價約19,619元元，較2014年推出盧華家族集團西營盤AVA128的首批平均實用呎價21,916元，更低約10.5%。

此外，是次入場單位6樓E室也較當年AVA128更平更大，當時AVA128入場單位面積僅約177平方呎，折實價385.8萬元，呎價21,797元。而是次尚逸入場單位實用面積213平方呎，屬開放式戶，折實售價380.9萬元，呎價17,882元。

↓↓尚逸首輪銷售情況↓↓

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