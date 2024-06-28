新地NOVOLAND 3B期次輪賣156伙　代理：大手客擬擲千萬買兩伙兩房

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期今晚（22日）7時展開次輪銷售共156伙，當中118伙以價單形式推售，另即日招標38伙特色單位。以價單形式推售的單位涵蓋開放式至三房戶型，折實售價由299.37萬至843.79萬元，折實呎價由11,079至12,724元。



【19:23】中原陳永傑：兩成為長線投資者

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日出席準買家八成為本地用家。由於項目鄰近屯門醫院及大學，租賃需求強勁，料呎租可達50元，回報可達四厘，吸引投資者入市，今日出席客戶當中約兩成為長線投資者。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑．

【19:00】不乏年輕及家庭客排隊

現場所見，約有逾百名準買家及代理於九龍站ICC排隊等候入場登記，當中亦不乏年輕及家庭客。

【18:44】美聯布少明：大手客擬1000萬購入兩伙兩房戶

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，錄大手客有意斥資約1,000萬元購入兩伙兩房戶。客源以新界區為主，佔比達7成，其餘3成為港島及九龍區客。當中有7成為「90」及「00」後年輕客。

另由於租賃需求持續上升，故項目除吸引一批「90」及「00」後的年輕買家垂青外，亦備受一眾投資客追捧，佔比約有3成，預計入伙後租金回報約有4厘。

美聯物業住宅部行政總裁布少明。

↓↓NOVOLAND 3B期 1座18樓B室↓↓

NOVOLAND 3B期 1座18樓B室。（梁鵬威攝）

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↓↓NOVOLAND 3B期 1座18樓H室↓↓

NOVOLAND 3B期 1座18樓H室。 （梁鵬威攝）

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項目提供769伙、戶型涵蓋開放式至四房

項目3B期共提供769伙單位，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積由232至1,390平方呎。當中開放式佔28伙，實用面積由232至253平方呎；一房佔173伙，實用面積由292至472平方呎；兩房佔360伙，實用面積由400至472平方呎。

另外， 三房佔170伙，實用面積由512至908平方呎。另設有連平台及連天台特色戶，共佔38伙，實用面積由232至1,390平方呎。