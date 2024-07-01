「一手升、二手跌」　美聯：新盤註冊量按年升約17%

今年2月底政府為樓市全面撤辣，其後住宅交投顯著上升，尤其新盤表現更見突出，帶動一手私宅註冊量於回歸第27年按年增加；不過，由於撤辣前二手住宅交投處於冰封狀態，因此回歸第27年二手住宅註冊量仍未能按年上升，住宅註冊量出現「一手升、二手跌」的情況。



一手註冊量按年升約17%

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，一手私宅方面，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，以回歸年計(即以每年7月至翌年6月計算)，回歸第27年(截至6月27日為止)，一手私人住宅註冊量共錄13,696宗，按年上升約16.9%。若以新盤項目劃分，YOHO WEST第一期為回歸第27年內最多的一手私宅註冊登記，而油塘親海駅、康城SEASONS PLACE、何文田朗賢峯、黃竹坑BLUE COAST亦躋身五強之中。

回歸年一手私宅註冊量。

二手宗數按年跌約1成

二手住宅方面表現遜色，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，回歸第27年(截至6月27日為止)，二手住宅註冊量共錄34,392宗，按年仍跌約10.5%。因撤辣前二手住宅交投相當疲弱，因此即使撤辣後二手表現好轉，但始終推出至今僅數個月，難以大幅改善過去一年二手的疲弱市況。