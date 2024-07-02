見撤辣效應減退　小情侶「飛車」急買葵芳閣兩房、議價20萬上車

撤辣效應減退，樓價回落，上車客把握時機入市。葵芳閣一伙兩房單位最新以430萬元沽出，呎價10,361元。



中原地產資深分區營業經理許偉業表示，該單位為葵芳閣1座中低層A室，實用面積415平方呎，兩房間隔。據悉，原業主最初於5月叫價450萬元放盤同時放租，獲新買家洽詢。

知悉有租客積極搶租後不敢怠慢

其後新買家知悉有租客積極搶租後不敢怠慢，火速出價423萬元，待業主回覆435萬元後着代理「飛車」前往業主住處還價，最終成功議價以430萬元成交，折合呎價10,361元。

↓↓葵芳閣1座中低層A室↓↓

見樓價回落趁機入市

代理透露，新買家為年輕情侶，揾樓長達半年。期間留意到撤辣後整體樓價曾上升近一成，但因近期氣氛轉差，加上新盤平售，之前的升幅幾近蒸發，新買家遂決定趁機入市。

2003年沙士貨、買入價75.5萬

原業主於2003年沙士（SARS）以75.5萬元買入單位，持貨21年，帳面獲利354.5萬元，期内升值4.7倍。