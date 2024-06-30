嘉湖山莊再有短炒獲利 三個月升值25萬 惟扣使費後實賺少一半
撰文：李煥好
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藍籌屋苑嘉湖山莊錄短炒獲利成交，一伙兩房戶新近以410萬元沽出，原業主在撤辣後入市， 持貨三個月帳賺25萬元，惟扣使費後即少賺近一半。
祥益地產分行經理古文彬表示，成交單位為嘉湖山莊美湖居6期3座高層E室，實用面積441平方呎，屬兩房兩廳戶型，擁開揚濕地公園景觀。
三個月帳面升值25萬 扣使費僅賺11萬
據了解，買家本為區內租客，一心打算尋覓租盤，但經過實地睇樓及借貸計算，再加上原業主有10萬元的議價空間，有感樓價可以負擔，幫自己供樓更為划算，遂決定由租轉買。以410萬元承接單位，實用呎價9,297元，屬市價成交。
至於，原業主2024年3月以約385萬元購入上址，持貨僅三個月，轉手帳面獲利約25萬元。若計及買入時的稅款約5.8萬元，以及買賣兩次的佣金支出合共約7.95萬元等使費成本，預計實際可賺約11.25萬元。
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