經絡：六月份樓花按揭大增近1.8倍　創27個月新高

樓花按揭數字大增。根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2024年六月份現樓按揭宗數為4,943宗，較五月份的3,571宗大增1,372宗(38.4%)，創8個月新高；而該月的樓花按揭宗數為804宗，較五月份的289宗大增515宗(178.2%)，連升3個月，創27個月新高。



而對比去年同期，2024年六月份現樓按揭宗數比2023年同期8,395宗減少3,452宗(41.1%)；樓花按揭宗數比2023年同期113宗大增691宗(611.5%)。

以首半年比較，今年首半年現樓按揭宗數錄得24,530宗，對比去年同期的40,440宗下跌15,910宗(39.3%)，創自2001年有紀錄以來的首半年新低。今年首半年樓花按揭宗數則為1,653宗，對比去年同期的669宗增加984宗或147.1%。

樓花按揭宗數持續上升、本月大增近1.8倍

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，政府去年放寬樓花按揭成數後，樓花按揭宗數持續上升，本月宗數更大增近1.8倍，當中主要受YOHO WEST、泰峯、BELGRAVIA PLACE及BAKER CIRCLE等新盤買家上會所帶動，現樓按揭增近４成則受NOVO LAND買家上會所帶動。

政府全面撤辣後，新盤繼續主導市場，當中買家選用即供比例有顯著增加，料按揭數字將於年內陸續反映。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行（香港）連續11個月排名第一，市佔率為29.7%，滙豐銀行以市佔率達27.6%排名第二；中國工商銀行(亞洲)上升一級，以市佔率7%排名第三；恒生銀行下跌一級，以市佔率6.6%排名第四；花旗銀行上升一級，以市佔率4.8%排名第五。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

樓花銀行市佔率方面，滙豐銀行三連冠，以市佔45.3%繼續排名第一；中國銀行（香港）則持平，以市佔率21.1%排名第二；東亞銀行上升1級，以市佔率9.2%排名第三；中國工商銀行(亞洲)下跌一級，以市佔率8.5%排名第四；恒生銀行按月持平，以市佔率6.3%排名第五。

2024年六月份四大銀行現樓市佔率由上月63.4增加2.8%至66.2%，連跌２個月回升。曹表示，銀行對按揭業務取態保守，並陸續削減按揭回贈，現時只有小部份中小型銀行為爭取按揭業務，推出較優惠的按揭吸引特定優質或大碼客戶，部份客戶將傾向選擇較多優惠的銀行承造按揭。