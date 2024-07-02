劏房之城「價崩」慘蝕31%　環海‧東岸一房545萬沽、貶值兩球半

市場蝕讓個案持續，半新盤成重災區。有「劏房之城」之稱的納米樓屋苑土瓜灣環海‧東岸，屋苑一伙一房單位最新以545萬元沽出，呎價約16,925元。原業主5年前一手買入，帳面蝕讓近250萬元離場，蝕幅高達31%。



中原地產分行高級分行經理葉文浩表示，該單位為1A座高層H室，實用面積322平方呎，採一房間隔，單位座向東南方，望開揚海景。據悉，單位最初叫價580萬元放盤，新買家因鍾情單位高度高於旁邊屋苑，景觀開揚，首次睇樓即議價以545萬元承接，折合呎價約16,925元。

↓↓環海‧東岸1A座高層H室↓↓

5年前一手買入貶值逾3成

資料顯示，屋苑過去一年約有30宗二手成交，當中有26宗為蝕讓個案，佔比約87%，蝕幅介乎1%至32%。

原業主則於2019年以793.4萬元一手買入單位，持貨5年轉手帳面需蝕讓248.4萬元，期内貶值31.3%。

環海‧東岸單幢盤設千戶、一層勁劏36伙

環海‧東岸設一幢住宅大廈，提供1,008伙，一層提供36伙，因此獲外界稱為劏房之城。此外，該屋苑的單位面積較為細小，實用面積由194至375平方呎。