啟德柏蔚森最快本周開價 兩房示位首曝光、洗衣機隱藏式放露台
撰文：蔡偉南
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新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德承景街住宅項目柏蔚森I，今日(2日）公佈最新銷售部署，項目最快今星期開價。該盤今日（2日）開放一伙示範單位予傳媒參觀，明日將再開放另一伙示範單位。
新世界營業及市務(特別項目) 及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，項目在過往長假期接獲不少查詢，區內代理指兩房單位面積具競爭力，相信可以吸引買入收租用途的投資者，故項目未來將提供「破天荒」付款方法照顧租客用家及投資者。
↓↓柏蔚森I第6座6樓G室示範單位↓↓
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兩房示位實用面積385呎
今日公開已裝飾無改動示範單位為第6座6樓G室，實用面積385平方呎，屬兩房間隔，設有24平方呎露台，以及16平方呎工作平台。層與層之間既高度最高可達3.15米，
客廳飯廳空間寬敞而方正，間隔明確，寬敞的客廳可放三座位梳化，另設有開放式廚房。該開放式廚房經特別加深設計，更多的下廚空間貼合住戶需要。
↓↓開放式廚房特別加深設計↓↓
露台防水櫃擺放洗衣機
大廳落地鋁框玻璃門連接著一個40平方呎露台及工作平台，露台及工作平台位置放置高身櫃，下層容納洗衣機。發展商指，同系新盤項目有住客反映不想在屋內洗衫後再拿去露台晾乾，因此將洗衣機擺放於露台位置。而露台亦設有防水櫃擺放洗衣機。
↓↓洗衣機隱藏式放置於露台位置↓↓
睡房設特大轉角窗戶
睡房足夠放置舒適雙人床及小茶几，甚至預留空間放置落地式衣櫃，睡房二則設有特大轉角窗戶，增加室內採光。
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