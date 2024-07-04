新世界啟德柏蔚森I 首批60伙　折實均價17188元　一房入場386.4萬

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德承景街住宅項目柏蔚森I 今日（7月4日）公佈首張價單，提供60伙單位，折實平均呎價為17,188元，涉及一至三房間隔，折實入場費386.4萬元，屬一房戶。



值得留意的是，今次柏蔚森I 折實平均呎價為17,188元，較2023年10月推出的同區啟德海灣I 折實均價19,798元賣平約13%。



折實價全數低於990萬

首批價單提供60伙，戶型涵蓋一至三房，當中一房佔15伙，兩房佔38伙，三房佔7伙。價單定價4,71.3萬元至1204萬元，價單呎價19,523至24,013元，扣除最高18%折扣後，折實價386.4萬元至987.2萬元，而折實呎價由16,008至19,690元起。

該批單位折實價全數低於990萬元，折實呎價全數低於2萬元，價單定價總值4.84億元， 折實總值3.97億元。

一房入場費386.4萬起

當中入場單位為第6座2樓J室，實用面積234平方呎連30平方呎平台，屬一房間隔，折實價386.4萬元，呎價16,513元。另外入場呎價單位為第5座2樓F室，實用面積400平方呎，屬兩房間隔，呎價16,008元。

啟德柏蔚森I 折實入場一房386.4萬元。

提供2種付款方式 特設租務安排服務

新世界營業及市務（特別項目）副總經理陳冬陽表示，價單提供2種付款方式，包括150天即供付款計畫及建築期付款計畫。當中，發展商特設租務安排服務，買家可選擇由發展商提供指定租客及訂立租約，租賃期為期兩年，每年租金相等於單位售價的3.5%。租金將每半年預繳一次，每次需一次性繳交6個月。

發展商：首批定價屬「開森放暑價」

遠東發展地產總裁方文昌形容是次開價為「開森放暑價」，項目將於周六開放示範單位及接受認購登記。

新世界何家欣（左三）、遠展方文昌（右二）

同區啟德海灣I 折實均價19798元

翻查近年同樣於啟德跑道區以價單形式推出的新樓盤，對上為啟德海灣第1期，於去年10月推出，首批208伙單位，折實均價19,798元，一房戶入場價575萬元。

其後為MIAMI QUAY I，於2022年9月推出，涉及130伙，折實均價22,452元。首批入場單位為開放式，入場價為524.2萬元。另外維港1號於2021年6月推出，涉212伙，折實均價22,977元。首批入場單位為一房，入場價為656.3萬元。

全盤提供291伙、最細234呎起

「柏蔚森I」項目提供291伙，兩座住宅大廈組成，細分第5座及第6座，實用面積由234至560平方呎。當中一房佔28伙，實用面積由272至288平方呎；兩房佔205伙，實用面積由374至469平方呎；三房佔46伙，實用面積由512至560平方呎。另設有特色戶，共佔12伙，實用面積由234至560平方呎。

地皮每呎樓面地價約1.38萬

翻查資料，此地皮為啟德第4B區4號地盤，最早由潘蘇通旗下高銀金融（0530）於2018年11月「爆冷」以89.07億元奪地，每呎樓面地價1.55萬元。惟其後高銀陷入財困，終地皮於2020年7月以70.4億元「蝕讓價」售予內地商人陳壯榮持有的離岸公司，並訂立了利潤分成協議。當時陳壯榮被指與佳兆業關係密切，故佳兆業被視為項目之幕後買家，直至2021年3月份佳兆業才向媒體確認已入股此幅地皮。

不過，新世界發展（0017）及遠東發展（0035）在2021年11月以79.5億元收購由商人陳壯榮及佳兆業集團各持有50%權益的迅富國際全部股權，即變相持有相關地皮。地盤面積約為10.4萬平方呎，被指定為私人住宅用途，最高可建樓面約57.47萬平方呎，以上述成交價計算，每平方呎樓面地價約1.38萬元。

↓↓柏蔚森I第6座6樓G室示範單位↓↓