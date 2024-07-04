黃金海灣·意嵐示位曝光　一房「瑞典海岸」主題、兩房實用無走廊

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際（0393）的屯門黃金海灣·意嵐，昨日（7月3日）開放4伙示範單位予傳媒參觀，當中包括1伙連裝修單位及3伙清水單位。當中經改動的一房示範單位以「瑞典蔚藍海岸」主題，兩房示範單位實用亦不設走廊。



↓↓第1期第5B座18樓N室經改動示範單位↓↓

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經改動一房示位 以「瑞典蔚藍海岸」主題

首先為經改動的一房示範單位，以第1期第5B座18樓N室作藍本，實用面積316平方呎，附帶一個22平方呎三合一露台及16 平方呎工作平台。單位全屋以「瑞典蔚藍海岸」為主題，並以淺木色為主調，配搭藍色波浪形紋路作點綴，襯以木質和玫瑰金的家具及配飾擺設。

大門玄關處配備鞋櫃作收納用途，中間位置為飾櫃。走廊延伸至客飯廳位置以淺棕色主調打造木紋飾面牆，配搭波浪型層板及藍色波浪流線型玻璃間隔牆，旁邊擺放深藍色布藝沙發及地毯。客廳中間位置設有精緻圓形深啡色茶几，並擺放淺色雲石托盤及酒具。另外，客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃趟門，提高客飯廳採光度。

睡房以大地色系及玫瑰金作主調

睡房運用大地色系及玫瑰金作主調，雙人床放在靠窗位置，運用地台設計，打造更多收納空間。床邊設置多個層架，供住戶放置起居室日用品，衣櫃採以懸吊式設計，一旁配備全身鏡、掛衣杆及層架，打造住戶專屬衣帽間。

↓↓第1期第5B座18樓N室無改動示範單位↓↓

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無改動一房示位 玻璃趟門連三合一露台

第二伙為無改動的一房清水示範單位，同樣以第1期第5B座18樓N室作藍本，實用面積316平方呎。客廳為長方形設計，方正實用，一旁設有落地玻璃趟門，連接室外三合一露台，廣納自然光線。廚房為開放式設計，白色雲石工作台搭配灰白色雲石廚房牆身，並配以淺棕色木紋廚櫃。睡房呈長方形設計 ，空間足夠放置雙人床及衣櫃等家具。

↓↓第1期第3座18樓D室無改動示範單位↓↓

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兩房無改動示位 全屋不設走廊

第三伙為兩房無改動示範單位，以第1期第3座18樓D室作藍本，實用面積447平方呎，連 22平方呎三合一露台及16平方呎工作平台 。全屋貫徹淺木色主調，鋪砌淺木紋地板及選用淨白牆身。全屋不設走廊位置，間隔實用靈活。大門玄關位設有收納容量大的鞋櫃及儲物櫃 ，中空位置可擺放日常生活用品。而客飯廳為長方形設計，連接室外三合一露台。

廚房為L型開放式設計，使用淺色雲石工作台，並選用多個淺木色系大容量廚櫃。同時利用高樓底於廚房上方位置設置大量儲物櫃，增加收納空間。

兩個睡房與客廳為同座向，均可飽覽青山灣悠海景。兩間睡房間隔方正，房內設有落地玻璃窗戶，提升空間感。

↓↓第1期第3座18樓A室無改動示範單位↓↓

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三房套連梗廚無改動示位 全屋貫徹淺木色主調

第四伙為三房套連梗廚無改動示範單位，以第1期第3座18樓A室作藍本，實用面積653平方呎，連39平方呎露台及16平方呎工作平台。全屋貫徹淺木色主調，鋪砌淺木紋地板及選用淨白牆身。單位客飯廳呈長方形設計，以玻璃趟門設計連接室外露台。

兩間睡房間隔相約，房間內設有落地玻璃窗戶，與客廳及主人房相同座向的青山灣海景。另主人套房寬敞並設寬闊廣角玻璃窗戶，而主人房浴室屬明廁設有氣窗，更可連接工作平台以作通風。

項目提供692伙

項目由兩座住宅大樓組成，合共提供692伙。戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔254伙，實用面積由204至328平方呎；一房佔154伙，實用面積由300至355平方呎；兩房佔180伙，實用面積由439至516平方呎；三房佔35伙，實用面積由654至767平方呎。

另設有連平台及連天台特色戶，共佔69伙，實用面積由182至767平方呎。預計項目關鍵日期為2025年11月25日。