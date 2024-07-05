元朗兩房租務起哄創新高　Grand YOHO兩房「樓王」月租2.08萬破頂

私樓租金指數創4年半新高，連帶元朗區半新樓租務亦屢創新高，當中兩房單位尤其明顯。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次租賃成交為Grand YOHO 5座高層A室，實用面積535平方呎，屬兩房「樓王」，景觀優質開揚，眺望后海灣一帶。單位新近以月租2.08萬元租出，呎租38.9元。

王勤學解釋，因於項目租盤稀缺，故今次單位租金可創屋苑兩房單位新高。至於，新租家為兩名剛來港升讀大學的內地生。據知，業主於2018年以1,194.5萬元一手買入單位，以是次租金計，單位回報約2.1厘。

Grand Yoho（梁鵬威攝/資料圖片）

The YOHO HUB、朗屏8號兩房租金創新高

另外，同系The YOHO HUB 2座中層F室兩房戶，新近以月租1.9萬元租出，租金同樣創屋苑兩房單位新高，單位實用面積459平方呎，呎租41.4元。至於，業主於2022年以993.5萬元一手買入，以是次租金計，單位回報約2.3厘。

至於，鄰近的朗屏8號近日亦錄兩房租賃成交亦創新高，單位為2座中層D室，實用面積504平方呎，月租1.7萬元租出，實用呎租33.7元。據悉，業主於2016年以556.2萬元買入，以是次租金計，單位回報約3.7厘。