鄧成波家族荃灣「死場」海濱廣場被接管　去年劈價至9億放售

由舖王鄧成波家族持有、多年來被戲稱為「死場」、「鬼城」的荃灣海濱廣場，淪為銀主盤被接管推出放售。高力及萊坊(香港)表示，承接管人命委託為聯合獨家代理出售荃灣海濱廣場停車場及商場部份。



物業座落於荃灣永順街及怡樂街交界，物業建於1990年，為 11層直立式商場設計，包括地下至8樓及2層地庫。商場總建築面積約242,690平方呎，並提供156個私家車位和15個客貨車位。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，物業鄰近荃灣海濱公園，沿海濱長廊步行約7分鐘直達港鐵荃灣西站。場內設有2部高速升降機，可直接從地庫停車場至商場高層；而地下大堂兩部客用升降機則連接各層（1樓除外），並設有扶手電梯。而除了地下大堂入口外，1樓和2樓亦設有通往住宅平台的出入口。

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興表示，荃灣區的住戶向來屬高消費群組，毗鄰多個大型住宅屋苑，如：海灣花園、環宇海灣、柏傲灣、海之戀等，提供逾萬個住宅單位。該物業樓底極高，寬敞少柱，買家可考慮在購入後改造成主題式零售商店、休閒和體驗空間、教育中心或美容醫療中心等。

死場「劈價」沽售、無人問津

被接管的其中一項物業海濱廣場多年來被戲稱為「死場」、「鬼城」。鄧成波家族於2015年以約8.2億元購入物業，及後2022年以約13億元放售，其後意向價已降至約12億元。2023年尾更委託代理以意向價9億元放售。

海濱廣場近十年間多度易手

翻查早年資料，及至2012年，新世界（0017）把海濱廣場以5億元低價賣予宏安集團（1243）。三年後宏安再以8億元售予鄧成波家族。2017年業主曾計劃將整個商場改作私立學校或醫療中心，惟不了了之。

為吸人流，2018年場內部分樓面曾租予以喪屍為主題的真人實境遊戲公司，但維持不久又回復死寂狀態，場內長期未有開燈，故被戲稱為「死場」、「鬼城」。