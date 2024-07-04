啟德柏蔚森I 入場價386.4萬　創同區新盤新低　代理：料可一Q清枱

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德承景街住宅項目柏蔚森I 今日（7月4日）公佈首張價單，提供60伙單位，折實平均呎價為17,188元，涉及一至三房間隔，折實入場費386.4萬元，屬一房戶。



值得留意的是，今次柏蔚森I 折實平均呎價為17,188元，較2023年10月推出的同區啟德海灣I 折實均價19,798元賣平約13%。當中柏蔚森I 入場價更屬啟德歷來首批新盤最平，較2017年龍譽推出的開放式入場價388.88萬元再賣平2萬元。



中原陳永傑：史上最平料首批單位可一Q清枱

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目公布首張價單60伙，訂價較同區二手低約1成，亦比同區一手貨尾有近3成折讓。項目首張價單折實入場價僅由386.4萬元起，創同區新盤歷史新低，史上最平，吸引力十足，料首批單位可一Q清枱。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

美聯布少明：有頗大加價加推空間 首批將可即日沽清

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，是次推出的首批單位，折實呎價為啟德區8年新低，並較同區餘貨盤訂價有近3成折讓，故項目開價進取。估計將吸引不少年輕用家及投資者追捧，以及內地客垂青，項目將有頗大的加價加推空間，首批將可即日沽清。

布少明表示，是次柏蔚森I 推出戶型由1房至3房戶及特色單位，其中主打2房戶型，迎合用家及上車客需要，估計項目客源中，用家佔6成，而投資客佔約4成。另外，估計項目內地客比例約有5成。另外，由於入場費吸引，故料約有6成為年輕客。