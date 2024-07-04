本季僅推沙田住宅地570伙　泓亮張翹楚料流標風險低、每呎3500元

發展局局長甯漢豪今日（７月4日）下午4時30分就2024年7月至9月賣地計劃會見傳媒。本季將推出1幅住宅地，位於沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界，提供570伙。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚預計，今次沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界地皮，每呎樓面地價約3,500元，認為近期推出的兩幅沙田住宅地，涉及伙數較少、區內交通及配套亦完善，流標風險較低。



張翹楚又指，今次沙田住宅地屬賣地表中的新增土地，而其實上滾存土地亦面對好大挑戰，他解釋今日啟德區有新盤開價，每呎折實售價1.6萬至1.7萬元，加上早前啟德區早前的樓面地價已經跌到每呎逾5,000元，如按目前市況估計，政府是否可以接受樓面地價再下跌的情形出現。

因此當市區地皮樓面地價跌淨至幾千元時，大嶼山東涌及長沙地皮估計亦只能賣每呎2,000元或以下，即使是豪宅地皮的港島環角道，估計只能賣每呎低於1萬元的價格。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚。

未推大型土地 因庫存量多、發展商未感興趣

對於政府未有推售大型土地，張翹楚認為情況屬市場主導，目前市場仍有不少庫存量，如政府目前強推啟德區或掃管笏地皮，坦言發展商亦未必感到興趣。加上政府不希望有流標風標，所以只能夠待美國減息或市況回暖時，市場信心增加後才推出大型土地。

地價收入僅及目標不足1% 張翹楚：應作中期調整

被問及今年地價收入僅及目標不足1%，張翹楚認為收入表現強差人意，政府需要作出中期調整，以避免市場混亂，又直言即使今年將全部8幅地賣出亦未必有200億元收益。

另外，雖然局長強調賣地收入只屬結果，但張翹楚認為目前政府有不少基建會上馬，而賣地收益亦與總體庫房收益相關，認為賣地收益可以判斷基建應否繼續進行，如賣地收益少即反映成本效益降低。

↓↓沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地↓↓