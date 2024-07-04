賣地計劃｜本季僅推一幅沙田住宅地570伙　空置高企不推商業地

發展局局長甯漢豪今日（７月4日）下午4時30分就2024年7月至9月賣地計劃會見傳媒。本季將推出1幅住宅地，位於沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界，提供570伙。其他土地來源方面，市建局將推出九龍城啟德道/沙浦道重建項目，涉810伙，而私人發展重建項目涉及3個項目，提供410伙。綜合各個來源，本季合共推出1,790伙。



本財年累推4065伙、佔目標三成

發展局指出，本財年第一至二季合共提供4,065伙住宅，佔供應目標1.32萬伙的三成。

至於工業地方面，本季會推出一幅位處洪水橋的工業用地，樓面面積約54.4萬平方米，預計用作興建多產業大樓及物流用途，並預留部份樓面予受影響的棕地作業者。是次投標將採用雙信封制，詳細準則會於招標時公布。甯漢豪表示，政府將繼續留意市況及綜合考慮各種土地來源，有節有度地推出土地以發展經濟。

↓↓沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地↓↓

寫字樓空置率高未有商業地推出

對於本地未有推出商業地，她表示，何時推出商業地視乎市場需要，又指商業樓面空置率升至雙位數，又指大約13%。因此本季沒有商業地推出。

洪水橋一帶。

重申推地是為政策目標、經濟發展 地價收入是後果

賣地收入方面，被問及今年地價收入僅及目標不足1%，她又指出，做完土地交易後，文件會要經過地政總署處理，坦言今日睇到的數字未必是最新，會有滯後出現。又指賣地的地價收入是後果、回報，重申推地是為了政策目標、經濟發展，地價多少是視乎當時經濟狀況，會平常心處理。

她又指出，本財年首兩季共推出4,065伙，佔目標三成，直言以過往經濟「頭輕尾重」是正常，因如果私人土地推得較多，政府所推出的土地會相應調整。

發展局局長甯漢豪表示，2024年7月至9月沒有商業地推出。

賣地供應字數「頭輕尾重」是正常

她指出，地價收入不會以每季計算，而是每年計算，又指地價收入每季也有進帳，不時也有地價收入如油站地皮。因此地價收入未必如媒體所形容。

對於多層產業大樓用地，她指出，洪水橋工業地加快至第二季推出，主因是聽取市場聲音，期望可以與元朗工業地共同作出部署，洪水橋招標款條也會加把勁準備，招標期料會與元朗工業地相若。又指今次採用雙信封制，但當中價格佔比、非價格佔比仍要再研判，詳情有待9月公布。又認為洪水橋工業地規模大高達8公頃亦屬優勢，適合用作發展現代物流，料潛在買家會有興趣，至於多少樓面歸還予政府，稍後再公布。

↓↓洪水橋工業用地↓↓

下周沙田地截標 甯漢豪指沒有悲觀揣測、有感審慎樂觀

被問及為何第二季仍推沙田住宅地，局長表示，留意到沙田屬一個成熟社區，當中配套完善，相信會較新發展區更受市場歡迎。今次沙田小瀝源地皮較上次面積大，但相信兩地皮各有千秋。

至於假設如果下周的沙田住宅地皮流標該如何應對，甯漢豪表示不會對此有悲觀的揣測。因為沙田是成熟的社區，地皮又位處地鐵站對面，交通便捷，對發展商而言有相當的吸引力。加上綜合收到的市場反應，她對該地皮中標的預測感到審慎樂觀。

發展局局長甯漢豪。（廖雁雄攝）

預計今個財年推出8幅住宅官地

據今年2月份政府公布的2024/25年度賣地計劃資料，政府預計於今個財年將推出8幅住宅官地，涉及5,690伙，鐵路項目涉1,200伙，市建局佔3個項目涉2,860伙，其餘為私人重建發展項目涉及3,200及2,200伙。

合計各項土地來源，總共有15,150伙。當中，8幅住宅官地，合共涉及5,690伙，當中包括兩幅新增的沙田小瀝源住宅地皮，其餘6幅則為滾存用地。

全年地價收入預算330億 目標收入不足1%

另外，政府對2024/25年度的地價收入預算為330億元，但據地政總署資料，2024/25年度僅沽出一幅地皮，為九龍灣啟福道第8號地皮，成交價8,198萬元，用作電動車充電站。如連同逾1億元的補地價收入計，首季地價收入約為1.9億元，佔目標地價不足1%。