賣地計劃｜美聯料8幅住宅地估值共188億　小瀝源每呎地價逾4500元

發展局公佈新一個財政年度（2024/25年度）賣地計劃，將提供8幅住宅用地，料可提供約5,690伙新供應，而全年度潛在土地供應(包括官地住宅，鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目)則可興建約15,150個單位，較2023至2024年度溍在供應20,550伙按年減少約26%。



美聯測量師行董事林子彬表示，是次新一份賣地表涉及8幅住宅地，但當中有6幅為滾存項目，而新增的2幅的沙田項目料較受市場歡迎，其規模及投資額適中，鄰近港鐵及區內具一定配套，故料有一定吸引力，並估計是次推出的8幅住宅地皮合共估計值約188.8億元。

市建局觀塘項目涉龐大投資額 入標反應有壓力

至於市建局的3幅地皮中，九龍城項目及旺角山東街項目均料受歡迎，而曾流標的觀塘項目雖然將加入住宅元素，惟其規模龐大，若以單一發展將涉及龐大投資額，料入標反應將有壓力。

小瀝源每呎地價逾4500元

新年度賣地計劃的首季中，將推出新增的沙田小瀝源源順圍項目，地皮估計可建樓面面積約為148,543平方呎，由於鄰近港鐵第一城站，交通較為方便，該區發展成熟，具有一定社區配套，加上規模適中，投資額及風險相對較低，故料受發展商歡迎，惟參考近期市況及高息環境，料出價傾向審慎，若以每呎樓面地價5,000元計算，估值約7.43億元。至於另一幅同位於沙田小瀝源的沙田圍路與小瀝源路交界項目，發展規模相對較大，但仍然屬規模適中的發展，估計可建樓面面積約為306,774平方呎，若以每呎樓面地價4,500元計算，估值約13.8億元。

赤柱環角道曾流標 仍存在一定流標風險

此外，其他滾存的6幅住宅地皮，以啟德第4B區5號地盤項目較為矚目，相信為各幅項目中地價最大的一幅住宅地皮，估計可建樓面面積約為1,130,220平方呎，若以每呎樓面地價6,000元計算，估值約67.81億元。不過，林子彬指出，該6幅滾存地皮對發展商的吸引力稍遜，因為多幅地皮位處較偏遠地區，例如東涌106A區地皮，該區屬初期發展，即使有海景，惟附近配套未成熟，料風險較高。至於曾流標的赤柱環角道項目為大型豪宅地皮，但發展規模及投資額龐大，需視乎撤辣後的豪宅市況，項目仍存在一定流標風險。而青山公路掃管笏段及啟德項目料將以中小型戶發展，但項目亦是規模大及投資成本較高，故相信入標反應仍然具有挑戰。

石門商業地估值約10.48億

至於新增的1幅商業地皮位處石門，規模較細，估計可建樓面面積約為419,258平方呎，若以每呎樓面地價2,500元計算，估值約10.48億元。而滾存的啟德商業地皮，估計可建樓面面積約為863,811平方呎，規模較大，附近缺乏商業配套，若以每呎樓面地價4,000元計算，估值約34.55億元。由於目前市場對商業項目的前景較保守及觀望，相信推出時的反應仍然會受壓。至於新增的洪水橋工業地，估計可建樓面面積高達約為5,854,540平方呎，發展規模相當龐大，發展條件亦較複雜，相信會以用家對項目興趣較大。

林子彬稱，由於目前息口仍然高企，加上發展商仍有不少新供應及貨尾單位可供市場發售，在新供應及土地儲備充裕的情況下，相信發展商投地意欲，仍然會傾向保守，需視乎撤辣後樓市價量的變化，另減息的時間表亦需考慮料來年度的住宅供應量是否達標仍具挑戰。