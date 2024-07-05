街坊客2200萬買荃灣海之戀四房　上手業主持貨年半、帳面平手離場

二手市場交投暢旺，有區內街坊擲2,200萬元買荃灣海之戀．愛炫美一伙四房戶。上手業主持貨約1年半，轉手帳面平手離場，但料需輸基本使費離場。



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，是次成交為荃灣海之戀．愛炫美5A座中層A室，實用面積1,163平方呎，屬四房套間隔，外望汀九橋海景。單位於上月以2,300萬元叫價放盤，於本月初減價20萬元至2,280萬元獲買家洽購。經雙方議價後單位再減價80萬元，最終以2,200萬元沽出，呎價18,916元。

荃灣海之戀。(資料圖片)

持貨1年半轉手蝕基本使費離場

至於，新買家為同區家庭，因受樓市全面撤辣及息口見頂等因素推動，認為要趁平入市。亦早於去年底出動睇樓。因見上述新放盤叫價合理，還價後更較市價低4%，即買入作新居。

據知，原業主於2023年1月以2,200萬元買入單位，持貨約1年半，是次轉手帳面平手離場，但料需輸基本使費離場。