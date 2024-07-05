日出康城Grand Marini兩房725萬蝕沽　一手貨4年貶值一球

二手市場氣氛淡靜，部分業主願意擴大議價空間以促成交易。將軍澳日出康城Grand Marini一伙兩房單位新近以725萬元沽出，呎價13,889元。原業主4年前一手買入，帳面蝕讓近百萬元離場，單位貶值約12%。



美聯物業分行高級分區營業經理林健偉表示，該單位為Grand Marini 2B座高層B室，實用面積約522平方呎，兩房間隔，座向東南。原業主最初叫價788萬元放售單位，放盤1個月後即獲區內客洽詢。最終經議價後以725萬元成交，折合呎價約13,889元。

將軍澳日出康城。（資料圖片）

一手買入帳面虧蝕100萬

資料顯示，屋苑近期二手平均成交呎價為14,778元，即是次單位成交呎價較近期市價略低約6%。原業主於2020年4月以約824.9萬元一手購入物業，持貨約4年，是次成交帳面虧蝕約99.9萬元約12%。