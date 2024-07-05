啟德柏蔚森I不排除短期內加推應市　設兩年3.5厘租金回報

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德承景街住宅項目柏蔚森I ，今日（7月5日）優先開放示範單位予代理及指定人士參觀，同時亦介紹「匠心租務安排」付款計劃及預告短期內加推應市。



新世界何家欣：撤辣後投資需求變大

新世界營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，政府樓市「撤辣」後大幅折減樓市投資成本，明顯感覺投資需求變大，以及更多投資者選擇入市，其啟德區的租務需求更是跑贏香港其他區域。同時又指「匠心租務安排」計劃自推出以來市場反應熱烈，已收穫大量客人查詢，當中包括投資者、港漂人才及本地租客用家。

遠展方文昌：不排除短期內加推應市

遠東發展地產總裁方文昌指出，將視乎市場反應決定推盤部署，不排除短期內加推新單位應市。遠東發展營業及市務總經理陳富強表示，項目將於明日起正式收票。

遠展方文昌（左二）、新世界何家欣（右三）

「匠心租務安排」付款計劃最快簽約翌日可收到租金

新世界營業及市務（特別項目）副總經理陳冬陽，今日公佈最新「匠心租務安排」付款計劃的詳細，指若買家選用該租務付款計劃，可獲發展商提供為期兩年租務安排，由發展商為買家提供指定租客。 年度租金為成交金額3.5%，租金每半年預繳一次，租期由住宅物業之轉讓契之日的翌日起計算，最快於簽署合約翌日可收到租金。

陳冬陽續指，以項目5座9樓B室、374平方呎的兩房為例子，價單定價898萬元，呎價2.4萬元，若選用150天成交期即供付款計劃及「匠心租務安排」，享16%折扣優惠，折實價754.4萬元。以每年租金3.5%計算，每月約2.2萬元，兩年租金約52.8萬元租金，呎租約59元。

明日起對外開放示位 設5條免費穿梭巴士來往展銷廳

新世界營業及市務（特別項目）副總經理楊境豪補充，柏蔚森I展銷廳本周末（6號至7號）亦將提早開放示範單位供公眾參觀，開放時間為上午10時至下午8時，其後展銷廳開放時間為上午11時至8時。另亦準備5條免費穿梭巴士路線，來往展銷廳。