尖沙咀漆咸道南珀薈酒店招標　全幢提供63間客房　意向價2.4億

逾億元大額酒店交投增加，有業主趁機放售旗下市區酒店物業。世邦魏理仕表示，尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店全幢推出公開招標。截標日期為2024年8月1日中午12時正。據了解，珀薈酒店意向價約2.4億元。



享維港煙花海景

珀薈酒店全幢樓高20層，總批則建築面積約24,551平方呎。物業於2015年改建為精品酒店，提供63個酒店房間，內設小型健身室及多用途會議室，設備完善。酒店19樓為網紅餐廳，頂層空中觀景天台更可遠眺維港煙花海景。酒店前臨市政局百週年紀念花園，及尖沙咀東部都市景。

適合改裝學生宿舍

世邦魏理仕香港資本市場主管及執行董事甄浚岷表示，項目最大亮點為自身條件非常適合改裝為學生宿舍。珀薈酒店毗鄰為香港理工大學，另外三大院校包括香港都會大學、香港城市大學及香港浸會大學亦在10至15分鐘內即可抵達。政府在2023年施政報告中宣布，提高八大院校非本地生比例上限，由20%增至40%。有鑒於本地大學宿位供應持續不足，而非本地學生人數更大幅上升(過去四年增長至少30%)，租金料會進一步上揚，這些因素都令學生宿舍投資成為近年投資物業市場的熱門選擇。

甄浚岷續道，政府在近年推出了多項人才入境計劃，包括優秀學生計劃、科技人才入境計劃等，旨在吸引更多優秀人才來港發展，以上計劃提供簡化的入境安排，使內地優秀學生及訪港學者人數持續上升。此項目是最鄰近理工大學可出售的酒店，項目亦可提供潛在130至150個床位。

世邦魏理仕香港資本市場董事黃懿誠補充，為滿足強大的學生住宿需求，部分大專院校及投資者更斥資收購酒店改裝為學生宿舍。例如AEW和晶宛國際集團早於2021年合作收購紅磡的Hotel SAV 並改裝為「Y83」的全幢學生宿舍項目，過去兩年的出租率超過九成多。2022年底宏安集團亦與外資基金TPG Angelo Gordon 合作斥資20億元購入新蒲崗貝爾特酒店， 並投放逾1億元翻新改建為「日新舍」共居公寓，目前預租情況亦非常理想。

另外，香港都會大學本月也以近10億元向投資者羅守弘收購旗下紅磡「MU88」酒店（呎價更高達每平方呎15,000元），以解決學校多年的宿位問題。可見在市場及政策因素的帶動下，學生宿舍物業需求穩定上升，料項目吸引更多投資者的注意。