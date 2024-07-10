利奧坊．首隅加推26伙　折實入場454.66萬起　下周日再賣12伙

恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第五期利奧坊．首隅，昨日加推全新價單4號，共涉26伙，入場費454.66萬元起。另落實周日（14日）再賣12伙。



該批價單4號包括18伙2房戶及8伙1房戶，單位實用面積由260平方呎至353平方呎，價單定價由494.2萬元至812.2萬元，價單呎價由19,008元至24,316元，折實售價由454.66萬元至747.22萬元，折實呎價由17,487元至22,371元。

下周日賣12伙

同日上載全新銷售安排，推出12伙於周日發售，當中包括9伙2房戶及3伙1房戶，實用面積由260呎至353平方呎，價單訂價由494.2萬元至812.2萬元，價單呎價由19,008元至23,008元，折實售價454.66萬元至747.22萬元，折實呎價17,487元至21,168元。