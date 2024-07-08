黃金海灣·意嵐見「1字頭」十年新低　中原形容「車位價」一Q清枱

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際（0393）的屯門黃金海灣·意嵐，今日（8日）公佈首張價單，提供139伙，首批折實平均呎價為9,988元。當中入場單位為第5B座8樓K室，實用面積206平方呎，屬開放式間隔，折實價184.2萬元，呎價8,942元。



是次黃金海灣·意嵐首批折實平均呎價9,988元，為2016年7月份南豐屯門屋苑豐連的新低，當時豐連首批134伙，折實平均呎價8,826元，當時該盤入場單位為開放式戶，折實售價197萬元。至於入場費方面，對上一個低位為2014年底推出的大埔嵐山二期，該屋苑實用面積165平方呎的開放式戶，折實售價低129.4萬元。



中原陳永傑：定價震撼市場 可搶走居屋客

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首張價單，折實平均呎價低於1萬元，屬2016年屯門豐連之後8年來均價最平的新盤，入場費更低見「1字頭」，是8年來新盤市場首張價單首見，入場價更創10年新低。陳永傑又指，定價震撼市場，可謂「車位價」，料可吸引剛需客，相信連居屋客亦會搶走。

中原陳永傑表示，定價震撼市場，料首批可「一Q清枱」。

料首批「一Q清枱」 有2至3%加價空間

現時區內二手屋苑細單位租務暢旺，租盤渴市，因鄰近機場，受到機場三跑工程人員或及機組人員追捧，如業主添加部份家私出租，料呎租可達40元水平，租金回報料約3厘半，估計項目買家有3成屬收租客。料首批單位可「一Q清枱」，加推時亦有2至3%的加價空間。