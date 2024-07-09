山頂種植道46號4幢洋房11億沽 　平均呎價6.5萬、成交期僅一個月

豪宅市場轉旺，有樓齡達17年、由老牌何氏家族持有的山頂種植道46號豪宅項目今日亦以11億元全數沽出4幢洋房，平均呎價約64,759元，成交期約為一個月，即買家需要在今年8月8日前完成繳付全數樓價。



成交期僅一個月、訂金5500萬

據成交資料顯示，由於目前已簽署臨時買賣合約，故需先繳付樓價5%，即5,500萬元作為臨時訂金，而亦需於7月22日前再繳付樓價5%作為為加付訂金。

最大一伙為A號屋 實用面積4432呎

該4幢洋房包括A至D號屋，實用面積4,060至4,432平方呎，一律四房四套房間隔，戶戶連平台、花園、泳池、天台及車位。其中，面積最大為A號屋，實用面積4,432平方呎，連面積649平方呎平台、1,492平方呎花園及855平方呎天台。

參考資料，山頂種植道46號早於2007年初已落成，樓齡約17年。過去曾有一幢洋房以月租38萬元租出，呎租91元。