內地生為方便返學　一炮過繳付年租15.6萬　租太湖花園兩房

租務旺季重臨，有不少內地生趁開學前租樓，更有不少內地生一次過繳付全年租金承租單位。當中有2名內地生一炮過繳年租15.6萬租太湖花園兩房，另亦有一炮過繳付年租21萬元租西營盤開放式。



中原地產分行經理楊頌堯表示，是次成交為大埔太湖花園10座低層G室，單位實用面積355平方呎，屬兩房間隔，經議價後以1.3萬元租出，呎租36.6元，屬市價成交。至於，新租客為2名內地男學生，因為方便上學，且見單位價錢合理，間隔合用，即以先付一年租金方式租入單位自用，料涉及15.6萬元。

據了解，業主則於2015年以400萬元購入上址，是次租金計，單位租金回報約3.9厘。

大埔太湖花園。

內地生1.75萬租西營盤開放式

另外，利嘉閣地產分行助理分區董事鄧惠源青表示，西營盤藝里坊．1號中層J室開放式亦獲內地生月租1.75萬元，呎租78元。單位實用面積約224平方呎，外望開揚景觀。新租客為內地來港升學的大學生，意向尋找鄰近港大及全新屋苑的租盤，於睇樓後因鍾情單位間隔合用，決定一次過繳付全年租金約21萬元。

據了解，業主於今年3月以約588.1萬元購入單位，是次租金計，單位租金回報約3.6厘。