啟德柏蔚森III首批72伙、較第一期加價4.5%　最快周日發售

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森I 周六（13日）展開首輪銷售，當中價單發售提供198伙，即日沽出181伙，佔首輪可售單位約91%。發展商指出，首輪銷售中，S組錄多組大手豪客購入三伙或以上，當中最大手買家斥資約2,800萬元購入4伙標準海景兩房單位, 共20組客買2伙或以上，共涉44伙。



「柏蔚森I」首輪售出181伙，佔首輪可售單位約91%， 屬近三年跑道住宅區首輪銷量最高之項目，套現近12.7億元，當中所有可售之海景三房、海景兩房連書房及一房已全數沽清。

首輪銷售近半客戶來自九龍區，港島及新界客戶分別佔25%及25%，客源分布平均。 買家人士多元化，不乏國際投資客及人才用家，當中包括來自東南亞及歐洲的投資者及用家。約七成為本地客及本地投資客。

72伙折實平均呎價17956元

由於向隅者眾多，發展商加推「柏蔚森III」， 「柏蔚森III」首張價單比「柏蔚森I」首張價單加價約4.5%。首張價單涉72伙，包括7伙3房戶、35伙2房戶、30伙1房戶。該72伙折實平均呎價為17,956元。總值約4.63億元。

價單定價521.3萬至1,695.1萬元，價單呎價20,050至25,452元，折實售價427.4萬元至 1,389.9萬元，折實呎價16,438至20,869元。

最快下周日作新一輪銷售

新世界營業及市務(特別項目) 及尊貴客戶拓展部總經理何家欣指，柏蔚森III最快下周日發售，項目今日起收票，並設全新示範單位，將於稍後開放。

現場所見，約有過百名準買家及代理於金利豐國際中心地下大堂排隊等候入場揀樓。（黃祐樺攝）