啟德柏蔚森III首批72伙、較第一期加價4.5% 最快周日發售
撰文：蔡偉南
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新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森I 周六（13日）展開首輪銷售，當中價單發售提供198伙，即日沽出181伙，佔首輪可售單位約91%。發展商指出，首輪銷售中，S組錄多組大手豪客購入三伙或以上，當中最大手買家斥資約2,800萬元購入4伙標準海景兩房單位, 共20組客買2伙或以上，共涉44伙。
「柏蔚森I」首輪售出181伙，佔首輪可售單位約91%， 屬近三年跑道住宅區首輪銷量最高之項目，套現近12.7億元，當中所有可售之海景三房、海景兩房連書房及一房已全數沽清。
首輪銷售近半客戶來自九龍區，港島及新界客戶分別佔25%及25%，客源分布平均。 買家人士多元化，不乏國際投資客及人才用家，當中包括來自東南亞及歐洲的投資者及用家。約七成為本地客及本地投資客。
72伙折實平均呎價17956元
由於向隅者眾多，發展商加推「柏蔚森III」， 「柏蔚森III」首張價單比「柏蔚森I」首張價單加價約4.5%。首張價單涉72伙，包括7伙3房戶、35伙2房戶、30伙1房戶。該72伙折實平均呎價為17,956元。總值約4.63億元。
價單定價521.3萬至1,695.1萬元，價單呎價20,050至25,452元，折實售價427.4萬元至 1,389.9萬元，折實呎價16,438至20,869元。
最快下周日作新一輪銷售
新世界營業及市務(特別項目) 及尊貴客戶拓展部總經理何家欣指，柏蔚森III最快下周日發售，項目今日起收票，並設全新示範單位，將於稍後開放。
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