地政總署：第二季補地價收入23億　按季大增4倍　惟較去年跌4成

樓市下調，發展商普遍保持觀望態度，投地部署維持謹慎。地政總署昨日（15日）公布，2024年第二季補地價數字達23億元，按季大增約4.3倍，惟較去年同期急挫40%。



地政總署指出，今年第二季共註冊了15宗契約修訂、1宗換地及1宗地段增批個案，其中7宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。上述17宗土地交易中，5宗位於港島、6宗位於九龍及6宗位於新界，有關數字並不包括小型屋宇個案。另季度內並沒有私人協約批地的註冊。

今年第二季補地價涉約23億元，較今年首季約4.4億元，按季急增約4.3倍，上年同期補地價金額收入錄約38.1億元，按年下跌39.6%。另外，今年上半年累計錄約27.3億元收入，數字較去年同期約144.2億元，大跌約81%，並為4年同期新低。

次季補地價收入按年跌39.6%

至於，今年第二季的補地價個案，主要來自復星國際 （0656） 等發展的西貢清水灣前邵氏片場活化及重建項目，涉及金額為21.8億元。較樓市高峰期2022年逾百億元的補地價金額低78.2%，每平方呎樓面補價約2,074元。

翻查資料顯示，項目總樓面面積約137萬平方呎。當中住宅樓面約105萬平方呎，曾被地政總署於2022年開出100億元的補地價金額，即每呎樓面地價約9,500元，不過發展商未有接納，並將就該補地價金額作出上訴。

以是次最新補地價21.8億元計，每方呎樓面補價約2,074元，較兩年前每呎9,500元大減八成。

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新地橫窩仔街安泰工業中心以1億元再補地價

同時，季內亦錄來自新地（0016）荃灣東工業區內的橫窩仔街安泰工業中心項目進行補地價，涉及補地價金額為1億元，住宅可建樓面增加兩成至20.1萬平方呎，令每呎補地價增至近3,000元。據知，新地擬於上述地皮興建1幢樓高34層住宅大廈，料可提供465伙，另設1.1萬平方呎幼兒中心。

翻查資料，新地早前已用1億元就上述地皮進行補地價，如以今次增加33,520平方呎住宅樓面計，每呎補地價將由早前約2,788元，增加近7%至最新約2,983元。如連同新地在31年前以2.3億元買入該工廈及兩次補地價合計約5.7億元計，項目總地價成本近8億元，每呎成本近4,000元。