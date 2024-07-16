柏蔚森III加推60伙　入場單位419.6萬起　首推海景一房｜示位曝光

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森III AZURE FOREST，今日（16日）公佈加推60伙，入場單位由419.6萬元起，折實平均呎價18,354元，該批單位市值3.92億元。項目同日開放一個一房交樓標準示範單位予傳媒參觀。



新加推2號價單提供60伙，包括22伙一房戶、34伙兩房戶，以及4伙三房戶，價單定價由511.8萬至1,729.1萬元，價單呎價20,489至25,962元，以最高18%折扣計，折實價由419.6萬至1,417.8萬元，折實呎價16,800至21,288元。

參考對首張價單涉及72伙，折實平均呎價17,956元，其第二張價單折實平均呎價較首批高2.2％。

遠東陳富強（左）、新世界何家欣（右）

遠東陳富強︰屬原價加推

遠東發展營業及市務總經理陳富強表示，柏蔚森III AZURE FOREST公佈首張價單後，市場錄不少查詢，故加推60伙應市，是次加推屬原價加推。

新世界營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展部總經理何家欣補充，該盤海景1房極具競爭力，分別設有望九龍東商貿區遊艇海景1房，更提供正南啟德郵輪碼頭維港海景1房，屬市場罕有。

↓↓柏蔚森III示範單位↓↓

柏蔚森III AZURE FOREST 提供264伙

柏蔚森III AZURE FOREST 提供264伙，涉及一房至三房戶型，實用面積223至666平方呎。當中1房連開放式廚房實用面積介乎260至263平方呎、兩房連開放式廚房實用面積由382至395平方呎、三房套實用面積為579平方呎，三房套連儲物室單位實用面積則為666平方呎。另設特色單位實用面積由223至266平方呎。