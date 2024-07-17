利嘉閣：上半年豪宅交投升兩成、涉711億　逾億超級豪宅個案倍升

利嘉閣今日（13日）舉行2024上半年豪宅市道回顧及下半年趨勢前瞻，指出隨著全面撤辣激起壓抑多時購買力重投市場，今年上半年整體豪宅市場錄1,603宗買賣登記，較去年同期升21.9%，涉及登記總金額料達711.64億元。展望下半年，利嘉閣總裁廖偉強表示，隨著政府著力引入專才計劃，隨著高才通及投資移民的持續抵港、家族辦公室的引入，及減息等利好因素將有利整體樓市發展，預料豪宅及高級豪宅市場有望再高一線。



回顧上半年表現，今年次季共錄得1,229宗2,000萬元或以上的豪宅買賣登記，較首季的374宗激增2.29倍，更創下自2021年第三季以來的12個季度新高。

逾億超級豪宅交投量倍升

若以銀碼層次的豪宅物業細分，樓價介乎2,000萬至5,000萬元的入門豪宅買賣登記量升幅達2.39倍，由首季的294宗大増至次季的998宗；樓價介乎5,000萬至8,000萬元的中豪宅買賣登記量升幅亦達2.22倍，由49宗大漲至158宗。

樓價介乎8,000萬至1億元的貴價豪宅買賣登記量同樣上升2.14倍，由7宗大增至22宗；至於1億元或以上的超級豪宅亦逆市錄得倍升，由首季24宗，翻倍至次季51宗。

新港人佔豪宅份額比例相當高

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，截止今年6月，樓價介乎2,000萬至5,000萬元的入門豪宅成交量的成交數已超過2023年全年的成交宗數。他補充，當中新港人佔有豪宅份額比例相當之高，新港人入市買家宗數達6,100宗，較上年同期3,670宗上升7成。至於超級豪宅成交分佈主以港島為主。

東立地產地產部總監陳玉成表示，截止今年六月底，政府高才通計劃已獲32萬宗申請，22萬宗已獲受批，當中不乏高薪內企高管專才，相對豪宅住屋需求有增無減。另外，他指中國經濟發展前景理想，亦刺激內地富豪積極入市本港豪宅。他解釋，中國工業及出口數據表現出色，加上中國放寬旅遊簽證等政策，料吸引國外遊客消費，帶動上下游一系列企業盈利，相信下半年豪宅市場能有不少實力買家浮現。

報告同樣指出，截止5月底，已有89間家族辦公室落戶本港，超過130間家辦正計劃或已決定來港設立或擴展業務。廖偉強相信，陸續有來的利好因素支撐下，預期今年下半年的豪宅交投樂觀，至於樓價則表示短期內不會有太大升幅。

另外，陳玉成續指集團旗下赤柱豪宅「SOLACE」自今年2月以1.75億元售出1伙洋房後，暫未錄成交，目標呎價維持7萬元；另壽臣山項目「南天第」部署今年第三季推售，價錢將參考鄰近豪宅，不會太進取。兩項目現有查詢買家絕大多數為內地客，項目考慮以公司股權轉讓或招標形式出售。