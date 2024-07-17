寫字樓受壓、銀行Call Loan　中原料下半年出現甲廈「意外」成交

美國聯儲局首次減息時機未明，拖累環球投資氣氛趨審慎，上半年工商舖市況未見起息，中原（工商舖）資料顯示，2024上半年市場共錄得約1,493宗工商舖買賣成交，涉及總成交金額約339.39億元。展望下半年售價會繼續尋底約5%至10%，成交量則料會保持平穩約1,540宗水平，另指，寫字樓市場最為受壓，市場上出現銀行「call loan」情況，大手業主持貨壓力強勁，預料下半年優質物業將出現「意外」低價成交。



中原（工商舖）董事總經理潘志明指出，2024上半年錄得約1,493宗工商舖買賣個案，涉及總成交金額約339.39億元，對比2023下半年的約1,497宗及約333.06億元僅錄得窄幅上落。

展望下半年，下半年工商舖跌勢未止，整體而言售價會繼續尋底約 5%至10%，成交量則料會保持平穩約1,540宗水平，偶有實力買家趁低價購入大型項目。整體租務市場，租金則會繼續向下尋底，尤其續租時業主要偏向減租留客，整體租金走勢調整幅度在正負 10%內。

中原工商舖展望下半年，料工商舖跌勢未止，整體而言售價會繼續尋底約5%至10%。

銀行call loan、業主沽優質物業還款 料下半年出現意外成交

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，資料顯示，2024上半年錄得約260宗寫字樓買賣個案，數字與2023下半年相若，但較按年同期則跌約三成。上半年總成交金額則錄得約 124.48億元。展望第三季及下半年市況，寫字樓買賣成交量第3季將會有約120宗，而下半年則會有約240宗水平，總數較上半年跌約8%左右，買賣價料仍有約5%至10%下調空間，租金料有5%下跌空間。

中原工商舖指，市場現時充斥過剩樓面，但經濟環境欠佳令企業態度審慎，預計商廈空置率要更長一段時間才有機會見改善。

大手業主只能沽手上優勢物業

市場現時充斥過剩樓面，但經濟環境欠佳令企業態度審慎，預計商廈空置率要更長一段時間才有機會見改善。陳雁樓再指，市場上已經出現銀主call loan情況，大手業主持貨壓力最為嚴重，以往業主沽出手上二，三線物業以抵債務，惟市場對只對一線物業感興趣，加上發展商亦同時「劈價」沽貨，故大手業主只能沽出手上優勢物業，料下半年甲廈市場會出現「意外」低價成交。