深井複式樓王3280萬沽、12年帳蝕五球 同呢位影后係鄰居？｜多圖
撰文：李明珠
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樓市走勢向下，部分已買入多年的物業都要蝕讓離場。深井皇璧一伙複式樓王最新以3,280萬元沽出，呎價13,593元。原業主12年前買入帳面虧損520萬元，單位貶值14%。據悉，著名影星趙薇持有屋苑多個單位。
市場消息指，該單位為皇璧高層A室，實用面積2,413平方呎，屬複式設計，設有露台，外望青馬大橋海景。單位最新以3,280萬元沽出，折合呎價約13,593元。
↓↓皇璧高層A室↓↓
持貨12年單位貶值14%
原業主於2012年以3,800萬元買入單位，並以「INFINITE PROPERTIES LIMITED」公司名義持有，持貨12年至今帳面仍需蝕讓520萬元，期内貶值14%。
趙薇與丈夫曾連環購入屋苑多個單位
資料顯示，趙薇與丈夫黃有龍多年前曾連環購入屋苑多個單位。當中包括37至38樓A室，實用面積2,527平方呎，於2012年以「創基置業有限公司」名義斥3,800萬元買入單位。而公司董事為黃有龍，據聞夫婦兩人曾於單位居住。
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