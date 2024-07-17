政府允許西九管理局賣樓「自救」　泓亮張翹楚︰地皮估值逾150億

西九管理局財困 ，行政會議最新建議允許管理局出售住宅發展項目，並保留從私人發展商所得的住宅發展項目全部收益。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，該地皮住宅總樓面約1,832,928平方呎，預計每方呎樓面地價可達8,220元水平，折合估值逾150億元。



張翹楚指出，目前西九鄰近住宅項目實用呎價達約2.3萬至3萬元水平，甚至可以「跑嬴」港島區樓盤，故估算地皮每方呎樓面地價可達8,220元水平並不「離譜」。

另外，該住宅地皮鄰近高鐵站，相信可以吸引經常來往兩地市民。加上，高鐵站上蓋寫字樓快將落成，相信可以同時為地皮帶來一定的租務需求，無論買入住宅自用或投資亦相宜。再指，西九文化區內設有多間博物館，項目位處地區集文化、娛樂、商業配套於一身，在香港中比較少見，故對項目有較為正面睇法。

西九管理局財困 ，行政會議最新建議允許管理局出售住宅發展項目，並保留從私人發展商所得的住宅發展項目全部收益。

政府擬允許西九管理局賣樓「自救」。