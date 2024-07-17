西九准賣樓收益夠10年營運　唐英年稱港鐵遲還地為斷資金原因之一

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（17日）下午與西九文化區管理局董事局主席唐英年見傳媒。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，西九管理局去年提出放寬2016年加強財務安排，行會審議後允許西九管理局出售西九第二區住宅項目，取消住宅只可用BOT發展模式限制，現有西九文化區發展圖則已准許的17萬280平方米的總樓面面積會維持不變。

楊潤雄強調，西九管理局自負盈虧模式不變，政府會施加條件，且未來相關發展要向政府證明及令政府信納其成本預算合理。楊潤雄預計方案可讓比西九有足夠資金營運10年，同時西九管理局在此期間利用其經濟、專長、資產制定創造商業化等措施。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右）今日（17日）下午與西九文化區管理局董事局主席唐英年（左）見傳媒。（歐嘉樂攝）

西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，感謝行政長官及行會放寬安排，為西九提供經濟條件，且不對庫房造成負擔情況下解決西九資金鏈問題，強調會上下一致打造西九文化創意產業中心，以十四五規劃中的中外文化交流中心為目標。唐稱，西九多個展覽、表演會在上海、甚至國外展出或表演，可為西九管理局增加知識產權收入。

唐英年指庫房緊張不想增政府負擔：我知陳茂波份工唔易打

唐英年指現時放寬安排，可賣住宅地業權，會參照港鐵模式賣。曾任財政司司長的唐英年更稱香港庫房較緊張，「我知陳茂波份工唔易打，所以唔想加重財政司司長負擔」，也不想在庫房取錢、即取市民錢，會運用現時資源不加重政府負擔，故放寬安排能達到上述目標。他指已向政府承諾KPI，雙方都認為可以達到，且不會打擊西九成為中外文化交流中心。

M+博物館。（資料圖片/陳葆琳攝）

楊潤雄表示，西九不少設施在這兩年才運作，模式與成本比數年前有更加深入了解，以現行模式估計約可做多10年，但未來有不少措施增加其收入來源，並檢視相關模式，相信未來數年會就其運作有新措施，政府會一直檢視其營運。他說有信心未來幾年有空間去思考及發展一套西九可長遠營運模式，但個別有需要時，政府也樂意考慮西九提出的建議

M+博物館。（資料圖片/陳葆琳攝）

唐英年提及，2016年時無任何實戰經驗，全部紙上談兵不懂實質營運，例如2018年開藝術公園，當颱風日時會令樹木倒塌，亦增加不少營運費。

問及資金斷裂原因，唐英年指西九管理局當年將賺錢的土地借予港鐵建高鐵站作瀉泥區之用，強調對方當時斬釘截鐵某年某日可交還土地，但最終延遲7年，「7年期間項目陸續上馬、陸續營運，賺錢果啲一個都無起過，導致資金鏈斷裂」。

唐英年指，出售時間暫時「冇咁快」，因高鐵項目剛剛才還地，西九管理內剛平整完土填，開始建第二區地庫，建好後才能招標做上蓋，中標者再可發展。他相信建地庫工程「假假地都要2年後先招到標」。