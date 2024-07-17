西九財困｜政府擬允許西九管理局賣樓「自救」　保留全部收益

西九管理局財困，立法會早年向西九批出的216億元撥款，現金儲備將於明年年中將「清零」 。行政會議最新建議允許管理局出售住宅發展項目，並保留從私人發展商所得的住宅發展項目全部收益。



西九文化區。(何倩瑜攝)

文化體育及旅遊局今日（17日）向立法會提交文件，提到行政會議建議政府放寬西九批地文件，容許西九管理局出售第2區的住宅發展項目，解除「只能以建造、營運及移交模式發展」 的限制，機制類似與港鐵站物業上蓋的住宅項目，並容許管理局保留從批標予私人發展商 出售第2區住宅發展項目中所得的全部收益。

西九文化區第2區擬出售的住宅發展用地。（立法會文件）

西九管理局須設立獨立的指定銀行帳戶，存放賣樓收益和利息，以便監察。（資料圖片）

西九管理局須設立獨立的指定銀行帳戶，存放賣樓收益和利息，以便監察；管理局須嚴格遵守政府制訂的多項財務紀律關鍵績效指標，包括每3年的營運赤字上限和員工成本佔每年總營運開支的比例上限；管理局須就每項涉及住宅的發展項目，提交招標時間表，供發展局同意，並就項目住宅部分的底價釐定機制和批出標書建議，徵詢發展局意見。

西九文化區第2區擬出售的住宅發展用地，圖為主要設施規劃圖。（立法會文件）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日下午與西九文化區管理局董事局主席唐英年見記者，公布西九文化區的財務方案。