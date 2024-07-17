西九解財困　唐英年稱毋須再以嚴厲措施控制成本　惟會研門票加價

西九管理局陷入財困，行會批准局方提出放寬2016年加強財務安排，允許其出售西九第二區住宅項目，並取消住宅只可用「建造、營運、移交」的BOT發展模式限制，料方案可讓西九有資金營運十年。



西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，日後不須採取更「嚴厲措施」控制成本，例如在指定日電關閉博物館等，會全面考慮收費模式，包括提升門票價格，及出租M+大型屏幕作文藝用途等。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右）今日（17日）下午與西九文化區管理局董事局主席唐英年（左）見傳媒。（歐嘉樂攝）

西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，現時西九管局局存在資金鍊斷裂問題，感謝政府接納建議，相信日後可透過融資解決問題。

他指出，之前提過不排除採取更「嚴厲措施（drastic measures）」去控制成本，包括但不限於在特定日子關閉博物館。他稱方案獲接納後，再不須用上述措施，但會全方位考慮所有收費模式，包括提升門票價格等。

西九文化區第2區擬出售的住宅發展用地。（立法會文件）

唐英年又說，出租是重要收入之一，會考慮出租M+大型屏幕作文藝相關用途，又舉例指倫敦及紐約都有大型博物館有藝廊供租用，西九也可從中借鏡。

他強調，香港故宮文化博物館成本回收已達最球最高標準的67%，第二高的紐約MoMA博物館只有55%，形容「吳館長（吳志華）一定係全求最叻館長」，至於M+博物館因更大，所以壓力比較大，會在表現場地及門票方面檢視能否有所提升。

M+博物館。（資料圖片/陳葆琳攝）

唐英年補充，M+博物館至今已錄超過640萬人次參觀，當中2年是疫情期間，證明無論港人還是遊客都對M+熱誠；參觀者中7成日是外地訪客、3成是內地，當中以18至45歲訪客佔大多數，顯示當代藝術對某年齡群有吸引力，能成為中外文化交流重要一環。另外西九故官博物館落成兩年以年也錄250萬人次。