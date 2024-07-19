中原︰山頂南區交投急升「超級豪宅年」　惟二手洋房料插水25%

2024年上半年山頂南區買賣及租賃均錄上升，其中，一手成交更由2023年全年僅錄1宗，急升至16宗。二手豪宅買賣共錄43宗，較2023年下半年錄23宗急升87%。受超級豪宅供應短缺及息口見頂等利好因素帶動，中原料2024年下半年豪宅走勢將繼續向好，今年將會是「超級豪宅年」。



2024年上半年山頂南區共錄43宗二手豪宅買賣，較2023年下半年錄23宗急升87%，當中分層單位佔34宗，洋房佔8宗，以及1宗屋地。成交金額方面，上半年總二手成交金額約42.05億元，較2023下半年的33.16億元上升約26.8%，當中分層單位佔17.65億元；洋房佔15.4億元；屋地佔9億元。

一手豪宅買賣方面，山頂南區2024年上半年共錄得16宗一手成交，較2023年全年僅錄一宗一手成交，大幅上升15倍，涉資28.87億元，較2023年0.9億元增加逾31倍。中原地產高級資深營業董事何兆棠表示，主要由於上半年有罕見低密度臨海豪宅ONE STANLEY及超級豪宅項目壽臣山15號推出市場，其收藏及自用價值吸引一眾超豪投資者入市。

ONE STANLEY。

上半年錄216宗租賃成交 金額上升14.9%

2024年上半年山頂南區錄得216宗租賃成交紀錄，較2023年下半年192宗，上升12.5%，總成交金額亦上升14.9%至2,548萬元，當中0至9.99萬元租賃成交依然佔大多數。

較為矚目的租賃個案為壽山村道雙號大宅，實用面積約11,088平方呎，月租約85萬元，折合呎租約77元；最高呎租個案則為山頂道雙號屋，月租75萬元，實用面積4,489平方呎，呎租達167元

壽山村道。

新舊豪宅兩極化 二手洋房樓價料調整10%至25%

展望後市，預料山頂南區整體交投量會逐步回升，惟升幅會放緩，料全年交投量仍會有30%升幅，而一、二手豪宅市場則會呈現兩極化現象，料全新豪宅樓價會平穩向上，而二手洋房的樓價則會有10%至25%調整。