宏安鰂魚涌芬尼街新盤FINNIE、涉90伙　去年4.3億接「越南朱」貨

宏安地產（1243）旗下鰂魚涌芬尼街9號商住發展項目，今日（18日）正式命名為FINNIE，項目提供90個住宅單位。發展商表示，項目銷售中心及示範單位的工程已接近尾聲，正積極進行FINNIE的銷售籌備工作。



銷售中心、示範單位前期工作已近尾聲

宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，FINNIE 坐落於港島東的核心地段，鄰近英皇道，與港鐵站為鄰，附近亦設有電車站及多條巴士路線，無論是前往港島的東西兩端，或是透過港鐵港島綫和將軍澳綫的轉車功能輕鬆來往港九新界。

宏安地產執行董事程德韻表示，項目共提供90個住宅單位。目前，項目銷售中心及示範單位的工程已接近尾聲，宏安地產正積極進行FINNIE的銷售籌備工作。

宏安鰂魚涌商住項目命名為FINNIE。

富商「越南朱」鰂魚涌地盤交易取消 改由宏安4.3億「執雞」

上述項目地盤原於2023年由越南富商朱立基「越南朱」以約4.3億元「蝕沽」鰂魚涌芬尼街3至9號商住地盤予第一集團，惟當時交易取消，地盤迅即轉由宏安地產承接，作價同約4.3億元，每呎樓面地價約1.02萬元。