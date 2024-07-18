鄧成波家族1.5億沽灣仔麻雀館舖 2年前連同樓上兩層蝕讓億元放盤
撰文：柳英傑
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舖王鄧成波家族繼續沽售旗下物業。鄧成波家族早於2018年以6.5億元買入的灣仔駱克道偉德大廈一籃子物業，在2022年以「蝕讓價」推出放售，當時叫價逾5.4億元。市場消息指出，灣仔駱克道偉德大廈的地下部份，涉及3個舖位，最新成功以1.48億元沽出。
市場消息指，成交舖位為駱克道偉德大廈地下A、B、C號舖，建築面積約4,300平方呎，實用面積約2,700平方呎，目前由麻雀館興旺麻雀娛樂租用，租金達680,000元，租金回報率約5.5%。該批舖位新近以1.48億元成交，以建築面積計算，成交呎價近34,418元。
兩年前蝕讓17%放盤 最終只有舖位脫手
翻查資料，該舖位原業主為鄧成波家族透過公司名義持有，鄧成波於2018年以6.5億元買入偉德大廈地下雙號舖、1樓、以及2樓全層業權，該批物業建築面積近21,500平方呎，實用面積近16,975平方呎，即當時買入時，地舖連1樓及2樓的建築呎價近30,232元。
而在2022年市場流傳的放售物業名單中，鄧成波家族曾以逾5.4億元叫價放售上述一籃子物業，如以當時叫價成交，呎價將達近25,116元，反映當時已經蝕讓17%或1.1億元放售。
盛滙商舖基金管理有限公司的創辦人李根興表示，此舖面闊55呎，可分間成4個門面，等如每間舖少於4,000萬。加上，麻雀館一般收租穩定，近銅鑼灣核心地段，通關後也多了內地遊客到訪，是根深蒂固的特色香港文化。
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