啟德柏蔚森III周日開售108伙 累收5300票、超額認購48倍
撰文：李明珠
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新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森III AZURE FOREST，截至今日（18日）下午2時，項目累收約5,300票，超額認購約48倍。
發展商表示，截至下午2時，項目已累收近5,300票，按首輪銷售108伙計算，超額認購近48倍。項目將於本周六（20日）下午6時截票。
至於「柏蔚森I」方面，項目目前累沽186伙，佔可售單位近94%，套現逾13億元， 屬近三年跑道住宅區首輪銷量最高之項目。當中所有可售之海景三房、海景兩房連書房及一房已全數沽清。
柏蔚森III 命名「AZURE FOREST」 提供264伙
「AZURE FOREST」提供264伙，涉及一房至三房戶型，實用面積223至666平方呎。當中1房連開放式廚房實用面積介乎260至263平方呎、兩房連開放式廚房實用面積由382至395平方呎、三房套實用面積為579平方呎，三房套連儲物室單位實用面積則為666平方呎。另設特色單位實用面積由223至266平方呎。
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