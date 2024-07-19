柴灣「樂建居」住宅地今截標　華坊料僅收3份標書、估值6.5億

去年6月，政府推出私人興建資助出售房屋先導計劃（「樂建居」）政策，首個招標項目選址柴灣並於今日（7月19日）截標。有測量師預計，項目的規模不太大，料可吸引兩、三家發展商投標，項目每方呎樓面地價約港幣1,294至1,392元，地皮估值介乎6.5億至7億元。



華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛表示，項目位於柴灣祥民道旁的山坡，地盤面積約56,112平方呎，面向柴灣公園。中標者須平整地盤及興建有蓋行人通道至柴灣港鐵站。而作為資助出售房屋項目，中標發展商需一次性推出所有住宅單位予指定符合居屋購買資格的買家，售價為當時評估市價的65折。

柴灣祥民道地皮。（房屋局圖片）

至少建700伙、每伙最細280呎

根據賣地章程，中標發展商必須提供不少於700個住宅單位，實用面積最少要有280方呎；而當中七成單位則不得少於375方呎，並需興建長者日間護理中心及家居照顧服務隊處所。但今次的社福設施則不獲豁免樓面面積。項目可建住宅面積不得超過448,902方呎，發展商可按章程中的計算公式，犧牲部分住宅面積，底層撥作商業樓面。

參考荃灣油柑頭「港人首次置業」地皮在上年8月只接獲一標，最後流標及轉交房協接手；本項目同樣涉及斜坡工程，又要保育樹木，但勝在本項目位於港島東，鄰近港鐵站，應受居屋申請者歡迎。唯柴灣區內新落成的住宅項目只有居屋蝶翠苑，其他私人住宅的樓齡皆較大，在市價的評估上對發展商有著不明朗的因素。

柴灣祥民道旁。

料收2至3份標書

另外，上月長實就安達臣「港人首置盤」項目申請預售樓花被拒，亦特顯了私人興建資助出售房屋欠缺靈活性。本項目的規模不太大，華坊諮詢預計可吸引兩、三家發展商投標。

華坊諮詢估算本項目的地價介乎6.5億至7億元，若按地積比率9倍計，每方呎樓面地價約港幣1,294至1,392元。