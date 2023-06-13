樂建居首批推2300伙　高力：整體供應量超預期、負面影響私人市場

政府重啟私人參建資助房屋計劃，房屋局局長何永賢公布將計劃命名為「樂建居」，將分兩個途徑增加資助房屋建屋量，包括在今個財政年度推出三幅土地招標，予發展商投標建屋，提供2,300伙。



高力亞洲估價及咨詢服務行政董事周若瑜表示，新的私人參建居屋計劃，目的透過資助房屋的折扣率，以比私人住宅較低的置業成本，從而讓市民更易上車 ，並且依賴私人市場，提升單位質素，「住平啲、住好啲」。在房地產整體市場層面觀之，更能清晰區分自住物業與純私人物業間之屬性。原意良好，但要成功實現目的，政府的推行策略上，需充分考慮並釋除不同持分者間的疑惑。

周若瑜續指，首先從土地推售數量而言，市場預計整體供應量將超越原來預計的資助房屋數目，如事者，有機會對目前不穩定的私人住宅樓市，進一步負面影響市場情緒。

她指出，要平衡自住物業與純私人物業樓市，在土地推售的節奏上，需要更精密的掌握，例如就推出土地推售時間表，需參照計劃的供應量，並提高業界間之溝通，協調整體供應節奏。

另外，就私人參建的發展商而言，更為關注資助房屋，特別是貨尾單位的吸引力和銷售速度；從長遠而言，要更好區分自住房屋與純私人發展的住宅屬性分別，長遠的房屋政策也應該就訂立供應目標後，因時制宜地調整，如對純私人住宅逐步減辣，從而在投資屬性上，釋放其市場競爭力，保持雙軌並行，亦令私人發展商有更大誘因參與資助房屋的建設。