樂建居｜何永賢：三分一補地價作誘因　激活發展商逾千公頃農地

政府推出私人參建居屋先導計劃「樂建居」，房屋局局長何永賢出席電台節目時表示，希望計劃可「激活」發展商手上逾千公頃農地，並將以三分一補地價作為誘因，吸引發展商提供私人土地興建「樂建居」單位。



何永賢指出，由於補地價有優惠，因此單位售價亦要訂在市價的六五折。六五折比起最近一期居屋的六二折為高，是希望私人發展商利用高出的3%差價，在單內的廚櫃，洗手間等發揮出創意和多點設計。

昨日公佈兩幅位於東涌和柴灣的兩幅「樂建居」土地，將在今年底及明年初招標，何永賢表示，第三幅土地希望在2025年推出。

房屋局局長何永賢。

過往私人參建居屋質素較為參差，新推出的「樂建居」，政府表示不會「包底」回購單位，同時要求發展商聘請獨立檢查人士進行樓宇的最後驗收工作。

何永賢指出，發展商聘請的獨立人士，在興建期間已與項目建築師等專業人士溝通，如遇到項目質素問題要即時處理。若項目在最後階段才發現大問題，發展商將面對很大壓力，因政府不會批出滿意紙，項目不能出售，單位會積壓，所以她相信發展商會認真小心處理。

何永賢續指，項目屬大投資，看不到為何要犧牲質素，最終令項目「賣唔出」，不能回本，她相信發展商都希望項目完成後「貨如輪轉」，而且不會影響自己的品牌。

↓東涌東填海區東涌第122區地皮↓

東涌122區地皮將於今年年底招標。（房屋局圖片）

↓柴灣祥民道項目↓