內地股市炒家入市　「超級牛散」王孝安2.5億買鴨脷洲凱玥兩伙

豪宅市場獲內地客捧場，正在推進境外債務重組事宜的龍光（3380）與合景泰富（1813）旗下鴨脷洲豪宅新盤凱玥，於7月初錄得內地大手客一炮過擲逾2.5億元連車位買兩伙四房四套單位。



上述兩伙凱玥四房四套單位分別為第3座7樓A及B室、實用面積各屬3,316及3,627平方呎，連車位各以逾1.21億元及1.31億元沽出，呎價各為3.65萬、3.63萬元。

與內地股市炒家同名

翻查資料顯示，該買家分別以「國泰東方國際集團有限公司」入市，其公司董事為王孝安，英文名屬普通話拼音書寫，其中登記地址報稱位於杭州豪宅區，與內地一名稱為「超級牛散」的股市炒家王孝安同名，料為同一人。

曾錄福建富豪兼政協擲6468萬買凱玥四房

據資料顯示，王孝安曾為鄉村數學老師，於離開教育業後，創立浙江東海潮實業集團有限公司，主要從事證券期貨投資、資本運營與公司股權投資，並多次於短線投資期貨市場及A股市場獲利。

至於 ，鴨脷洲凱玥亦吸引不少內地客入市，當中曾錄全國政協委員、福建弦德集團董事長蔣志鵬擲6,468萬元買入四房戶。