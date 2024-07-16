黃金海灣·意嵐周六首賣188伙　入場費184.2萬起　折實均價10209元

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐今日（16日）公布銷售安排第1號，並將於本周六（20 日）進行首輪銷售，涉及共188伙，折實平均呎價10,209元，入場單位由184.2萬元起。



價單首賣188伙 入場費184.2萬

銷售安排第1號以價單形式推售188伙，折實售價由184.2萬元至703.6萬元，折實呎價由 8,908元至11,900元，折實平均呎價10,209元。

當中入場單位為第5B座8樓K室，實用面積206平方呎，開放式間隔，折實售價184.2萬元，折合呎價8,942元。

分三個時段賣樓 A、B組別抽籤

發售當日共設三個時段發售單位，分別為S組別以先到先得形式、A組別及B組別分別以抽籤形式發售，並將於周四（18日）晚上8時截收購樓意向登記。

左起：旭日李炳餘、旭日辜錦波

意嵐由兩座住宅大樓組成、提供692伙

項目由兩座住宅大樓組成，合共提供692伙。戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔254伙，實用面積由204至328平方呎；一房佔154伙，實用面積由300至355平方呎；兩房佔180伙，實用面積由439至516平方呎；三房佔35伙，實用面積由654至767平方呎。

另設有連平台及連天台特色戶，共佔69伙，實用面積由182至767平方呎。預計項目關鍵日期為2025年11月25日。