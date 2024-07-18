黃金海灣·意嵐賣188伙 暫收逾5800票、超購逾29倍 今晚8點截票
撰文：黃祐樺
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「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，將於本周六（20 日）進行首輪銷售，涉及共188伙，折實平均呎價10,209元，入場單位由184.2萬元起。據市場消息指，項目暫累收逾5,800票，以周六推售188伙計，超額認購逾29倍，將於今晚8點截票。
價單首賣188伙 入場費184.2萬
銷售安排第1號以價單形式推售188伙，折實售價由184.2萬元至703.6萬元，折實呎價由 8,908元至11,900元，折實平均呎價10,209元。
當中入場單位為第5B座8樓K室，實用面積206平方呎，開放式間隔，折實售價184.2萬元，折合呎價8,942元。
分三個時段賣樓 A、B組別抽籤
發售當日共設三個時段發售單位，分別為S組別以先到先得形式、A組別及B組別分別以抽籤形式發售，並將於周四（18日）晚上8時截收購樓意向登記。
S組登記人必須揀選最少1個列於本銷售安排中的指明住宅物業；A組買家須揀選最少2個及最多5個指明住宅物業；B組買家須揀選最少1個及最多2個指明住宅物業。
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