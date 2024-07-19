黃金海灣·意嵐明賣188伙　截收逾7660票、超購逾39倍

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，將於明日（20 日）進行首輪銷售，涉及共188伙，折實平均呎價10,209元，入場單位由184.2萬元起。據市場消息指，項目昨日截收逾7,660票，以周六推售188伙計，超額認購39.7倍。



價單首賣188伙 入場費184.2萬

銷售安排第1號以價單形式推售188伙，折實售價由184.2萬元至703.6萬元，折實呎價由 8,908元至11,900元，折實平均呎價10,209元。

當中入場單位為第5B座8樓K室，實用面積206平方呎，開放式間隔，折實售價184.2萬元，折合呎價8,942元。

分三個時段賣樓 A、B組別抽籤

發售當日共設三個時段發售單位，分別為S組別以先到先得形式、A組別及B組別分別以抽籤形式發售，並將於周四（18日）晚上8時截收購樓意向登記。

S組登記人（員工組別）必須揀選最少1個列於本銷售安排中的指明住宅物業；A組買家須揀選最少2個及最多5個指明住宅物業；B組買家須揀選最少1個及最多2個指明住宅物業。