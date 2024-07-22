減息預期升溫、買家偷步執平貨　十大屋苑周末10宗成交重上雙位數

十大屋苑本周末錄得10宗成交，重上雙位數水平，按周回升42.9%，零成交屋苑減至4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最近減息預期持續升溫，買家入市信心增加，加上發展商致力低價促銷，成功激發購買力。屯門青山灣全新盤以超低價推售，昨天首輪銷售即日沽清188伙，明顯試到市場承接力，不少業主擴大減價力度，二手減價盤仍具一定吸引力，不少買家偷步入市「執平貨」。



港島區方面，太古城本周末錄得2宗成交，包括寶山閣高層F室，實用面積691平方呎，3房間隔，以832萬元沽出，呎價12,041元，較本月較早前同座高層同室戶成交價845萬元少13萬元或1.5%，屬平價成交 ; 另一宗成交為寶安閣高層H室，實用面積706平方呎，以900萬元沽出，呎價12,748元。7月至今太古城錄得12宗成交，平均實用呎價約14,100元。

太古城。(資料圖片)

海怡半島本周末錄得1宗成交，與上周末一樣，交投平穩，新成交為10座中層G室海景單位，實用面積889平方呎，採三房套房連多用途房間隔，開價1,600萬元，減價120萬元或7.5%，以1,480萬元易手，呎價16,648元。原業主於2011年以986萬元購入單位，持貨約13年，賬面獲利494萬元，單位升值50%。

海怡半島。

九龍區方面，本周六及日一手市場再有兩個全新上車盤開售，吸走大量購買力，美孚新邨交投維持淡靜，本周末錄得1宗成交，屬3期百老匯街72號高層D室，實用面積704平方呎，以655萬元成交，呎價9,304元。

新界區方面，近期多個新盤低價開售奏效，銷情理想，觸發業主進一步減價以提升競爭力，二手減價筍盤或優質盤具一定吸引力，不乏承接。嘉湖山莊本周末連錄2宗成交，按周持平，平均呎價約8,031元。周末成交包括樂湖居4座高層H室，實用面積549平方呎，三房間隔，以460萬元易手，實用呎價8379元。原業主於2011年7月以218萬元購入單位，持貨約13年，賬面獲利242萬元，單位升值1.1倍。