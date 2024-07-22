康城12期地盤欠薪　會德豐黃光耀：已聯絡總承建商儘快處理糾紛

會德豐地產旗下日出康城SEASONS系列地盤早前被爆拖欠近百名工人薪金，發展商表示已聯絡總承建商處理糾紛，目前施工進度不受影響，項目關鍵日期如常。另外，Park Season第2B座最快將於8月推售，共提供約350伙單位。



黃光耀：集團定期「找曬數」、並無拖欠款項

項目地盤早前被爆拖欠近百名工人薪金，多名工人於地盤拉橫幅追討欠薪。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，已於上周聯絡總承建商金門建築，對方承諾會儘快處理糾紛。目前施工進度如常，將不會影響項目落成進度。他亦強調，是次糾紛來自分建商及前線工人，集團一向定期「找曬數」，並無拖欠款項。

會德豐地產黃光耀表示，已於上周聯絡總承接商金門建築，對方承諾會儘快處理糾紛。（李明珠攝）

康城Seasons系列累售780伙、套現49億

黃光耀表示，旗下日出康城Seasons系列至今累售780伙，套現約49億元。當中Park Season第2B座正部署推售，最快將於8月推出。2B座合共提供約350伙單位，戶型集中一房及兩房。

Park Season第2B座料8月推出

對於樓市走勢，黃光耀表示過去周末錄得數個月來最好的銷情，預計本月一手交投將突破1,000宗。反映減息效應開始浮現，若美國於9月落實減息，將帶動下半年一手銷情。他預測下半年一手市場將錄得6,000至7,000宗成交，全年達15,000宗。而減息亦對樓價所支持，預計下半年有3%溫和增幅。