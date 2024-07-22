兩大新盤角力　周末新盤錄289宗　黃金海灣·意嵐首輪188伙沽清

市場聚焦新盤銷售，刺激一手交投。過去兩日（20、21日）新盤市場錄得289宗成交，較上周的215宗上升約34%。當中屯門黃金海灣·意嵐於周六首輪銷售188伙，全數即日沽清。



「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，於周六（20日）首輪銷售188伙，即日内已全數沽清。首批單位折實平均呎價10,209元，入場單位由184.2萬元起。當中最大手客揀選共5伙開放式戶，涉及金額約1,020萬元，作為長線投資及自住之用。發展商表示，整體客源方面有7成屬本地客，3成屬外地投資客。

啟德柏蔚森III周日首輪銷售108伙、即日沽67伙

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森III，於周日（21日）首輪銷售108伙，即日沽出67伙，佔首批單位約62%。發展商表示，「柏蔚森」系列於9日内共售出254伙，佔全部可售單位逾83%，合共套現逾17億元。而系列亦錄得22組大手買家，選取即供付款計劃的買家佔整體約70%。

新世界及遠東發展啟德PARK PENINSULA承景街2號住宅項目柏蔚森 （THE PAVILIA FOREST）。（蔡偉南攝）

啟德澐璟周六連沽4伙

同樣位處啟德跑道區，由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的「澐璟」於周六連環沽出4伙，套現逾3億元。4伙單位分別由兩組客人購入，位處2座的15及16樓，均為四房雙套連私人電梯大堂戶型。當中2座16樓A室，實用面積1,909平方呎，以7,865.08萬元售出，折合呎價41,200元；而2座16樓B室，實用面積1,870平方呎，成交價為7,667萬元，呎價41,000元。

堅尼地城吉喆單日沽3伙開放式

上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited 的堅尼地城吉喆，亦單日沽出3伙，套現1,367萬元。涉及的單位均為開放式戶型，當中最高成交為22樓H室，實用面積252平方呎，以509.1萬元售出，折合呎價20,202元。