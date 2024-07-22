大手客添食｜玩具廠高層2.5億買豪宅緹外　四年前1.6億買同系洋房

豪宅市場交投暢旺，當中嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，於7月初以2.5億元沽一伙分層大宅，呎價56,167元。新買家屬本地客，料為本地玩具廠高層林愛健。事實上，林愛健早於2020年擲近1.6億元買入同系緹山逾2800平方呎獨立屋，即短短四年間共擲逾4億入市。



玩具廠高層2.5億買緹外分層 呎價逾5.6萬

涉及單位為第3座高層B室分層大宅，實用面積為4,451平方呎，屬四房四套另加雙工人房間隔。翻查資料顯示，該買家以「駿倡有限公司」入市，其公司董事為林愛健（LAM OI KIN SHERLEY PIA），與健泰合金玩具廠董事高層林愛健姓名相同，料為同一人。

畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。

撤辣後入市、繳稅1,062.5萬

至於，今次緹外是次成交價於樓市全面撤辣後成交，因此稅款僅1,062.5萬元，佔樓價約4.25%。不過若買家於撤辣前入市，該公司客便需要繳付多達樓價15%的辣招稅，涉及3,750萬元，反映撤辣後慳稅2,687.5萬元或72%。

四年前擲近1.6億買入同系緹山獨立屋

值得留意的是，林愛健今次並非首次入市，於2020年3月已同個人名義，斥資1.5653億元買入嘉里同系筆架山緹山一伙兩層獨立屋，實用面積2,846平方呎，各連花園及天台1,002及941平方呎，屬四房三套間隔，另設地庫層、天台及車庫，即林愛健於短短四年間共擲逾4億入市。