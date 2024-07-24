新地粉嶺北地皮5.16億完成補地價　連公共設施建築費、每呎2500元

新地（0016）持有的粉嶺北第10區地皮完成補地價安排，項目的換地協議總成本包括5.1668億元補地價金額，及興建公共設施（公共運輸交匯處和公眾休憩空間）2.678億元的建築費用，即每平方呎為約2,500元。該項目擬建600伙，預計2030年起逐步落成。



新地表示，很高興與政府按照「加強版傳統新市鎮發展模式」原址換地的修訂安排完成首宗換地協議。新地期望是次協議有助北部都會區的發展提速提效。

是次換地協議涉及新地於粉嶺北第10區地皮的第一階段的地契，地塊面積98,898平方呎，可建商住樓面面積308,144平方呎，補地價金額為5.1668億元。

需建型公眾休憩空間、公共運輸交匯處

除了興建住宅及商場，集團需根據協議在旁邊地塊興建87,400呎的大型公眾休憩空間，以及在項目的地面興建53,800平方呎的公共運輸交匯處；兩項設施均旨在服務未來居住在粉嶺北公營和私營房屋的人口，經過政府評估，建築費用為約2.678億元。

待政府收回在項目範圍內的第三方土地後，新地將按機制與政府商討第二階段的補地價金額。

擬建600伙 料2030年起逐步落成

集團計劃在該處興建約600個住宅單位，商住樓面面積約336,000平方呎。整個項目預計在2030年起逐步落成，以配合預計於2031年完工的區內基礎設施。